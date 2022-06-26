6 ilde kırmızı alarm! Bakanlık da uyardı: Sel geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Batı ve Orta Karadeniz'de yaşayan vatandaşlara sel uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sel uyarısı geldi. Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak, Düzce. Bu illerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘kırmızı’ kodla uyarıyor. Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı."

METEOROLOJİ ALARM VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Haziran pazartesi günü için kırmızı kodla uyardığı iller:



Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük

Turuncu ve sarı kodla uyarılan iller:



Amasya, Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, İstanbul, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat, Kırıkkale, Yalova.

AFAD UYARDI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta Şiddetli Yağış beklenmektedir İl AFAD yönetim merkezleri teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması; dere yatakları ile taşkın tehlikesi olan bölgelerden uzak durması önem arz etmektedir" denildi.

BARTIN VALİLİĞİ'NDEN SEL UYARISI

Bartın Valiliğinden yapılan duyuruda ise, “Yapılan son değerlendirmelere göre ilimizde; yarın (26.06.2022) ve Pazartesi (27.06.2022) günü çok kuvvetli yağış beklenmektedir. Yağışa bağlı olarak dere taşkınları ve yaka seli gibi afetler nedeniyle özellikle yapıların bodrum ve giriş katlarına su baskını olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dere yataklarından mümkün olduğunca uzak durulması, taşkın anında yüksek yerlere çıkılması ve bodrum katlara su girişini engellemek için kum torbası kullanımı gibi her türlü tedbirin alınması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmalarını önemle rica ederiz.” denildi.

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