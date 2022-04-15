6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı
Diyarbakır merkezli Mardin, Batman, Şanlıurfa, Bitlis ve İstanbul'da yürütülen terör soruşturması kapsamında 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 105 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Diyarbakır merkezli Mardin, Batman, Şanlıurfa, Bitlis ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü belirtildi.
DHA
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