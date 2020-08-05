6 ilde yeni karantina kararları

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından artan pozitif vakalar nedeniyle karantina uygulamalarının devam ettiği Türkiye’de bugün, Afyonkarahisar, Adıyaman, Antep, Kars, Konya ve Kütahya’da bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulaması başlatıldı.

Karantinaya alınan yerleşim yerlerine ilişkin detaylar şöyle:

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Beyyazı ile Çayırbağ beldelerinin Ali Çetinkaya ve Fatih mahallelerinde vaka sayılarının artmasının ardından, İl Hıfzısıhha Kurulunca karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Beldede yaşayan yurttaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamasına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her evden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Karantinaya alınan yerleşim yerlerine giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirilen açıklamada, kontrollerin güvenlik güçlerince sağlanacağı kaydedildi. Beyyazı beldesindeki toplu taşıma araçlarının faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiği de belirtilen açıklamada, karantinaya alınan yerlerde hayvan ve halk pazarlarının bu sürede kurulmayacağı ifade edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan İ.H.E'nin Kurban Bayramı ziyareti için geldiği İslahiye'de, Covid-19 testi pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altına alınan İ.H.E'nin temaslı olduğu Elbistanhöyüğü Mahallesi'ndeki 9 evde yaşayan 59 kişi karantinaya alındı. Mahalledeki evler, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Jandarma, evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı astı, güvenlik şeridi çekti.

Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları, Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak. Mahalle muhtarı Ahmet Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantinaya alınan evlerde yaşayan yurttaşlarla Kaymakamlık ve jandarma ekiplerinin ilgilendiğini kaydetti.

KARS

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak yurttaşların sağlığının korunması amacıyla Digor ilçesinin Dağpınar beldesinde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, beldeye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

KONYA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Ortakaraören Mahallesi'nde 10 kişide yapılan testlerde, Covid-19'a rastlanması üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Mahalle Muhtarı Ayşe Demir, karantinanın bir hafta süreceğini ifade ederek, mahallede filyasyon ekibinin ise çalışmalara başladığını belirtti.

Yayılımı önleyebilmek amacıyla mahalle sakinlerinin evlerinden dışarıya çıkmamaları için cami hoparlöründen uyarılarda bulunduklarını aktaran Demir, "Seydişehir Belediyemize ait ekipler tarafından iş makineleri ile mahallemize giriş çıkış yolları toprak dökülerek kapatıldı. 7 gün boyunca mahallemizin ihtiyaçları sosyal vefa destek grubu tarafından karşılanacak" dedi.

KÜTAHYA

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Bahtıllı köyünde 1 ev ile Akdağ beldesi Kınık Mahallesi'nde 1 evin karantinaya alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığı’nda toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 4 Ağustos 2020 tarihli toplantısında, Simav ilçesine bağlı Bahtıllı köyünde 1 ev, Akdağ beldesi Kınık Mahallesi'ndeki 1 evin koronavirüs pozitif vaka nedeniyle karantinaya alınması karar verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan kararlar ile, ev karantinası kuralına uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu’nun 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesine göre idari para cezası ile diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir günde 35 adres karantina altına alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısının hızla arttığı Adıyaman’da yeni kararlar alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, 5 Ağustos 2020 tarihinde alınan yeni karantina kararlarına göre 35 adres daha karantinaya alındı. Karantinaya alınan 35 adreste 38 vaka olduğu öğrenildi.

Vaka sayılarının her geçen gün artış gösterdiği Adıyaman’da bazı yurttaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyarken, bazı yurttaşlar ise kent merkezinde maskesiz dolaştıkları gözlendi.