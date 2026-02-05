6 ilimizde okullar tatil edildi

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 3'üncü yılında afetten etkilenen altı ilde 6 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.

Bundan 3 yıl önce 6 Şubat 2023'te sabaha karşı peşpeşe meydana gelen depremlerde yerle bir olan 11 ilimizden 6'sında eğitime 1 gün ara verildi.

Asrın felaketinin 3 yıl dönümü dolayısıyla, depremden etkilenen 6 ilimizde düzenlenecek resmi anma programları nedeniyle 6 Şubat Cuma günü Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Osmaniye'de eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği, anma etkinlikleri ile kabristan ve taziye ziyaretleri sebebiyle yaşanabilecek yoğunluğu gerekçe göstererek, tüm okullarda eğitime ara verildiğini ilan etti. Kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirler alınmak kaydıyla, personelin idari izinli olacağı ifade edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği de deprem yıl dönümü nedeniyle il genelinde eğitimin durdurulduğunu açıkladı. Valilik, anma programlarına ve mezarlık ziyaretlerine katılacak kamu personelinin idari izinli kabul edileceğini belirtti.

HATAY

Hatay Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına dayanarak il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitimin bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca, birinci derece yakınlarını kaybeden kamu çalışanlarının mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için kurumların gerekli planlamayı yapacağı bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak, il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Aynı gün, zorunlu hizmetler için asgari personel bulundurulması şartıyla tüm kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı duyuruldu.

MALATYA

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada da il genelinde 6 Şubat'ta eğitime ara verildiği teyit edildi. Birinci ve ikinci derece yakınlarını yitiren ve anma etkinliklerine iştirak edecek kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

OSMANİYE

Osmaniye Valiliği ise anma programları, taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak, ildeki tüm resmi ve özel okullarda eğitimin durdurulduğunu açıkladı. Zorunlu hizmetler için asgari personel şartıyla, tüm kamu çalışanlarının idari izinli olacağı bildirildi.