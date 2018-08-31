6 kız çocuğuna tecavüz edip öldürdü !

Belçika'da altı kız çocuğunu kaçırıp tecavüz etmek ve dördünü öldürmekten tutuklanan katil, çocukların ailelerine mektup yazdı. Cani katilin, "Sorularınız varsa yanıtlamaya hazırım." demesi öfke yarattı.

Belçika'da, altı kız çocuğunu kaçırıp tecavüz etmek ve dördünü öldürmekten hüküm giyen bir mahkumun çocukların ailelerine mektup yazarak "Sorularınız varsa yanıtlamaya hazırım." dedi. Çocukların aileleri, kendileriyle "alay edildiğini" söyleyerek Dutroux'nun teklifini reddetti.

HAPSE GİRDİKTEN 3 YIL SONRA SERBEST BIRAKILDI



Şimdi 61 yaşında olan Dutroux, 1986'da karısı Michelle Martin'le birlikte çocuk kaçırma ve tecavüz suçlarından gözaltına alındı. 1989'da hapse giren Dutroux, üç yıl sonra şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı.



Dutroux, 1995 ve 1996'da altı kız çocuğunu kaçırdı. An Marchal ve Eefje Lambrecks adlı çocukları öldürdü. İkisi de sekiz yaşında olan Julie Lejeune ve Melissa Russo da tutuldukları evin bodrumunda açlıktan öldü.



''BENİ NEDEN ÖLDÜRMEDİN?''



12 ve 14 yaşındaki iki çocuk ise kurtuldu. Bu çocuklardan biri olan Sabine Dardenne, mahkemede Dutroux'ya "Beni neden öldürmedin?" diye sordu.



Duruşmada Dutroux, üyeleri arasında tanınmış isimlerin de olduğu bir pedofil çetesine mensup olduğunu söyledi. Dava sırasında polisin olayı ört-bas etmeye çalıştığı iddiaları gündeme geldi.



DURUŞMADA KAÇMAYA ÇALIŞTI



1998'deki duruşma sırasında, Dutroux'un bir polis memurunun silahını kaparak salondan kaçmaya çalışması üzerine bazı bakanlar istifa etti.



Marc Dutroux'un avukatı aracılığıyla gönderdiği mektuplar, dün çocukların ailelerine ulaştırıldı.



''SORULARINIZ VARSA CEVAPLAMAYA HAZIRIM''



Julie Lejeune'nin babasının Facebook'ta paylaştığı mektupta Dutroux, "Amacım yaralarınızı yeniden açmak değil. Aksine yaralarınızın iyileşmesine mütevazı bir katkıda bulunmak istiyorum. Sorularınız varsa cevaplamaya hazırım" dedi.



TAHLİYE OLMASI İÇİN 5 ŞARTI YERİNE GETİRMESİ GEREKİYOR



Belçika basınında yer alan haberlere göre, Dutroux'un erken tahliyeden yararlanabilmesi için beş şartı yerine getirmesi gerekiyor ve bunlardan üçü kurbanların ailelerine bağlı.



Eefje'nin babası Jean Lambrecks, mektubu "Çok zamanı ve az müşterisi olan bir avukatın şovu" olarak nitelerken An'in babası Paul Marchal, "23 yıldan sonra artık bu maskaralığa son verilmeli" dedi.



Dutroux'un mektup yazacağı haberini kızının cenazesinin yıldönümünde öğrendiğini belirten Jean-Denis Lejeune da, kendilerine duygusal işkence yapıldığını söyledi.



Melissa'nı babası Gino Russo ise Dutroux'yu affetmesinin mümkün olmadığını belirterek "Onu Tanrı'ya havale ediyorum" dedi.