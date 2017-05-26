Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan yaralı kedi, 6 saat sonra aracın alt kısmı sökülerek kurtarıldı.



Bir fabrikada yönetici olarak çalışan Arda Yörenç 31 KGP 04 plakalı otomobilini Atatürk Caddesi'nde park ederek, aracın yanından ayrıldı.

Karşı şeritten geçen bir araç, yolun ortasındaki yavru kediye çarptı. Yaralanan kedi, Yörenç'in kullandığı aracın altına kaçarak saklandı. Çevredeki vatandaşlar, kediye yardım etmek istedi. Yavru kedi, bu sırada aracın motor kısmında sıkıştı.

Bir süre sonra aracının yanına gelen Yörenç, kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler de başarılı olamayınca Yörenç, durumu, kiralık olarak kullandığı aracın sahiplerine iletti.

Kiralama şirketinden gelen yetkililer de kediyi çıkaramayınca araç çekici aracılığıyla servise götürüldü. Serviste aracın alt kısmının sökülmesiyle yavru kedi, 6 saat sonra kurtarıldı.

Sağ ayağı kırılan kedi, karton kutuya konularak İskenderun Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi ekiplerine teslim edildi.