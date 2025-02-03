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6 Şubat'ta bir ilde eğitime ara verilecek

6 Şubat'ta bir ilde eğitime ara verilecek
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Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla eğitime ara verilecek.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. 14 milyon insanı etkileyen felakette 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi. Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da, 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek. 

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle kentte ziyaret yoğunluğu yaşanacağı belirtilerek şöyle denildi:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe Günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde, bir gün idari izinli sayılacaktır."

DHA

Etiketler 6 şubat Adıyaman deprem asrın felaketi
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