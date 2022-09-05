6 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. MSB tarafından yapılan açıklamada 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB9 tarafından Twitter'da yapmış olduğu açıklamaya göre, "Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi” denildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
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