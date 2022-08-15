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6 terörist etkisiz hale getirildi

6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" denildi. 

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi. 

 

Etiketler milli savunma bakanlığı terörist barış pınarı
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