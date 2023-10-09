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  3. 6 yaşında evlilik davası yılan hikayesine döndü!

6 yaşında evlilik davası yine ertelendi

6 yaşında evlilik davası yine ertelendi
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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili davada sanık baba Y.Z.G.'nin yeni avukatının savunma için süre talep etmesi gerekçesiyle duruşma 23 Ekim'e ertelendi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya saat 10.30'da başladı.  Bir önceki celse Y.Z.G.'nin avukatı istifa etmişti. G.'nin yeni avukatı savunma yapmak için süre talep etti.  Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık avukatına savunma yapması için süre vererek duruşmayı 23 Ekim'e erteledi. 

DAVANIN GEÇMİŞİ

6 yaşında H.K.G.'nin evledirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'ta yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre mağdur H.K.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Son duruşma sanık avukatının istifa etmesinden dolayı ertelenmişti. 

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede K.İ. hakkında “Çocuğun cinsel istismarı" ve “Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Y.Z.G. ve anne F.G. hakkında da “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti. 

DHA

Etiketler 6 yaşında evlilik dava avukat
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