''6 yaşında evlilik'' skandalına bakan savcının görev yeri değiştirildi

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusunun kızını 6 yaşında evlendirmesi skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddianameyi hazırlayan savcının görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı.

Hiranur Vakfı kurucusu Y.Z.G.'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki K.İ.'nin istismar ettiği, H.K.G'nin anne ve babasının da istismara izin verdiği iddialarına ilişkin dava açıldı.

Mağdur H.K.G'nin 6 yaşından beri şüpheli K.İ. tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, şüpheli K.İ. ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiği; şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı. Şikayetin devamında H.K.G, cinsel ilişkinin kendisine K.İ. tarafından oyun olarak gösterildiğini belirtti. Bu istismarın babasının onayı ile gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını dilekçede sundu.

SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Davanın basına yansımasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olurken, Birgün yazarı Timur Soykan, H.K.G.’nin yaşadıklarıyla ilgili iddianameyi yazan İstanbul Anadolu Adliyesi Savcısı Ercan Ateş’in görev yerinin değiştirildiğini duyurdu.

"İSTEK DIŞI GÖREVLENDİRME"

'Sapıkların bitmeyen işkencesi' başlıklı yazısında kritik geliştirmeyi aktaran Soykan, şu ifadelere yer verdi:

"Tarikatın karanlık kuşatması sürerken H.K.G.’nin yaşadıklarıyla ilgili iddianameyi yazan İstanbul Anadolu Adliyesi Savcısı Ercan Ateş’in görev yeri değiştirildi. Ercan Ateş, başka bir savcıda iki yıl bekleyen soruşturmayı iddianameye dönüştürmüştü. Ercan Ateş, aile suçlarıyla ilgili savcılık bürosundan genel soruşturma bürosuna atandı. Bu bir terfi ya da tenzili rütbe değil ancak istek dışı yapılmış bir görevlendirme. Yargı çevresindeki söylentilere göre; Ercan Ateş, H.K.G.’nin suç duyurusuyla ilgili soruşturmada başsavcı vekiline haber vermediği için bu görevlendirme yapıldı."

İLK DURUŞMA 30 OCAK’TA

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Y.Z.G. ile anne F.G.’in 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

H.K.G’nin 'evlendirildiği' İ. hakkında ise 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve 'cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor.

G. ve İ. tutuklu bulunurken davanın ilk duruşması 30 Ocak’ta görülecek.

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