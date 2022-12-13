6 yaşındaki çocuğa istismarda 3 tutuklama talebi

6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar K.İ., baba Y.Z.G. ve anne F.G. hakkında H.K.G.’nin avukatı tutuklama talep etti.

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.Z.G.'nin 6 yaşındaki kızının dini nikah ile 'evlendirmesi' ve H.K.G'nin cinsel istismara maruz bırakıldığına yönelik iddialarla ilgili tartışmalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Baba Y.Z.G., anne F.G.ve K.İ. hakkında mağdur H.K.G.’nin avukatı tarafından tutuklama talep edildi.