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  3. 02 Ekim 2020 12:35

6 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdiler!

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek ateş ettirdi. O anları kaydeden şahıs, görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı.

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Sultangazi Yayla Mahallesi'nde S. K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"NASIL SIKTIM AMA"

Görüntülerde küçük çocuğun "Abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "Nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor.

çocuk , silah , sultangazi
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