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6 yaşındaki H.K.G.'ye istismar davasında tutuklu baba tahliye edildi!

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İstanbul'da kızını 6 yaşında evlendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve yerel mahkemece 19 yıl 9 ay hapse mahkum edilen Hiranur Vakfı kurucusu Y.Z.G., Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından tahliye edildi.

Türkiye'nin uzun süre gündeminde ilk sırada yer alan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran "6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi" davasında yeni bir hukuki gelişme yaşandı. İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu olan ve kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken müriti Kadir İstekli ile evlendirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Y.Z.G., Yargıtay'ın yerel mahkeme kararını bozmasının ardından tahliye edildi. 

 İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan ilk yargılamada; tutuklu sanık Kadir İstekli'ye 30 yıl, baba Y.Z.G.'ye 20 yıl (19 yıl 9 ay) ve anne F.G.'ye ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Ancak dosyanın taşındığı Yargıtay, yerel mahkemenin kararını adli inceleme eksiklikleri nedeniyle bozdu.

Yargıtay'ın bozma kararında öne çıkan hukuki gerekçeler ve tespitler şu şekilde kaydedildi:

Ses Kayıtlarının Durumu: Dosyaya sunulan ve iddialara dayanak oluşturan ses kayıtlarının hukuki delil niteliğinin yeterince değerlendirilmediği vurgulandı.

Yaş Tespitindeki Eksiklikler: Mağdur H.K.G.'nin olay tarihindeki yaşına ilişkin resmi kayıtların mahkemece eksik incelendiği belirtildi.

HTS Kayıtları ve Tanıklar: Olayın aydınlatılmasında kritik önem taşıyan HTS (Historical Traffic Search - İletişim Trafiği) kayıtlarının değerlendirilmediği ve dinlenmesi gereken bazı tanıkların ifadelerine başvurulmadığı ifade edildi.

Yargıtay'ın bu bozma kararının ardından yeniden başlayan yargılama sürecinde, tutuklu sanıklardan vakıf kurucusu Y.Z.G. hakkında tahliye kararı verildi.

Dosyaya ilişkin hukuki süreç ve yeniden yargılama devam ediyor.

İHA

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Etiketler Hiranur Vakfı davası Y.Z.G. tahliye kararı 6 yaş dava yargıtay bozma kararı istanbul HTS kayıtları adli süreç çocuk hakları video
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