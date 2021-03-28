60-65 yaş koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Türkiye'de koronavirüs aşılama sürecinde yeni aşamaya geçilirken aşı için randevu alma telefon ve internet üzerinden MHRS ve e-Devlet ekranlarından yapılabiliyor. İşte koronavirüs aşı randevusu ile ilgili tüm detaylar...

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde Ocak ayında başlayan aşılama uygulaması Türkiye genelinde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de bugüne kadar 14 milyon 652 bin 659 kişiye aşı uygulandı. Son olarak Bakanı Fahrettin Koca, bu haftadan itibaren 60-65 yaş arası yurttaşların da aşı olmak için sisteme tanımlanacağını açıkladı. Bakan Koca Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi” ifadelerini kullandı.

Buna göre; risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı.

E-DEVLET’TE AŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Koronavirüs aşısı başvurusuna, https://www.turkiye.gov.tr/ ya da e-devlet mobil uygulamalarından giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak mümkün. Yurttaşlar, e-devlet giriş ekranına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresinden ulaşabilir. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS web sitesi üzerinden (https://www.mhrs.gov.tr/) randevu almak için; daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı telefonunuzun uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Koronavirüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ (MHRS) NEDİR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için, yurttaşların kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmelerini sağlayan bir sistem. 2011-2013 yılları arasında başlatılan ve “Sağlıkta Dönüşüm” proje kapsamında oluşturulan bir uygulama olarak hayata geçirilen MHRS, koronavirüs aşılaması sırasında da kullanılmaya başlandı.

AŞILAMA İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

İlk adımda, aşı olmak için seçilen randevu gün ve saatinde, randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası ise aşı uygulanıyor. Aşı iki doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulaması ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Hekim kaydı tamamlayıp vatandaşa aşıyı uyguladığında vatandaşın hem telefonuna kısa mesaj bilgilendirmesi yapılıyor, hem e-Nabız hesabındaki “Elektronik Aşı Kartı”na kaydediliyor, hem de Hayat Eve Sığar hesabına gönderiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgileri görüntülenebiliyor.

TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Covid-19 aşısı olacak yurttaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra ALO 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Yurttaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

AŞIDA ÖNCELİK DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?

Aşılama işlemleri için sıranın kendisine gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişiler “AŞILA” mobil uygulaması üzerinden ya da 2023’e AŞI boşluk TC KİMLİK NUMARASI boşluk T.C. SERİ NUMARASININ SON 4 HANESİ bilgilerini girerek SMS atabilir.