60 ilde yapılan son seçim anketinden AK Parti'ye de MHP'ye de soğuk duş etkisi!

HBS Araştırma Eylül ayında 60 ilde gerçekleştirdiği son genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Seçim anketi sonuçlarına AK Parti ve MHP'deki oy kaybı damgasını vurdu.

HBS Araştırma’nın 12-17 Eylül tarihleri arasında, 60 ilde 3 bin 200 seçmenle yaptığı son anket sonuçları ortaya çıktı.

Ankette CHP yüzde 33,9 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti ise yüzde 27,8 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

DEM Parti’nin oy oranı yüzde 8,1 olarak ölçülürken MHP’nin oyu ise seçim barajı olan yüzde 7'de kaldı.

Ankette muhalefet partilerinin toplam oy oranının iktidar bloğunu geride bıraktığı görüldü.