60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

İzmit kent merkezinde yıllardır kuyumculuk yapan Hüseyin G., 2 Mayıs tarihinde iş yerini gece kapatarak kayıplara karıştı. Müşterisi olan ve alacağı olan yaklaşık 60 kişi, Hüseyin G.'den şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Hüseyin G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hüseyin G. dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün akşam saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Hüseyin G., nöbetçi mahkemece tutuklandı.