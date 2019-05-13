600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: Tunceli- Pülümür-Kızılmescit Kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda dün 1, bugün 3 terörist olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Dün etkisiz hale getirilen teröristin; Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan Şilan Siirt kod adlı Zilan Tek olduğu tespit edilmiştir.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkiinde yaptığı operasyonda bir grup teröristle sıcak temas yaşamıştı. İlk gün operasyonda 1 terörist ölü olarak ele geçirilirken, bölgeye Bingöl’den takviye gelen timde yer alan Kırıkkaleli Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın (30) çatışmada, 1 uzman çavuş ise dereye düşerek şehit düşmüştü.

Son dakika... 4 terörist etkisiz hale getirildiBölgede operasyonlarına devam eden timler teröristleri takibini sürdürdü. Devam eden operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden “Siirt” kod adlı Zilan Tek’in İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 600 bin TL ödüllü Turuncu kategoride yer aldığı öğrenildi.