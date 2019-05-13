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  3. 13 Mayıs 2019 19:51

600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Tunceli kırsalında Terörden Aranan Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori'de aranan Şilan Siirt kod adlı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü
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İçişleri Bakanlığı: Tunceli- Pülümür-Kızılmescit Kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda dün 1, bugün 3 terörist olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Dün etkisiz hale getirilen teröristin; Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan Şilan Siirt kod adlı Zilan Tek olduğu tespit edilmiştir.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkiinde yaptığı operasyonda bir grup teröristle sıcak temas yaşamıştı. İlk gün operasyonda 1 terörist ölü olarak ele geçirilirken, bölgeye Bingöl’den takviye gelen timde yer alan Kırıkkaleli Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın (30) çatışmada, 1 uzman çavuş ise dereye düşerek şehit düşmüştü.

Son dakika... 4 terörist etkisiz hale getirildiBölgede operasyonlarına devam eden timler teröristleri takibini sürdürdü. Devam eden operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden “Siirt” kod adlı Zilan Tek’in İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 600 bin TL ödüllü Turuncu kategoride yer aldığı öğrenildi. 

İHA

terörist , içişleri bakanlığı
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