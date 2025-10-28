6.1'lik Balıkesir depremi sonrası 4 il için korkutan uyarı: ''Bu faylar kırılma eşiğinde''

Balıkesir Sındır merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklama geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, ''Kırılma eşiğinde olabilecek Manisa, Balıkesir, Uşak ve Kütahya illeri ve çevresindeki bu faylar 6-7 büyüklüğündeki depremlerle tetiklenebilir.'' uyarısında bulundu.

Balıkesir Sındırgı merkezli gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un da aralarında bulunduğu geniş bir alanda hissedildi.

Depremin ardından en büyüğü 4,4 olaran 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY: MAMARA DEPREMİNİ ETKİLEMEZ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi CNN Türk'te yorumladı. Üşümezsoy, 'Sındırgı’da işaret ettiğim depremin devamı, biraz daha güneydoğusuna doğru. 15. km bir fay kırılmıştı, güneye doğru gelen bir devamlılığı vardı. Sındırgı’nın 7-8 km güneydoğusundaki fay hattına doğru. Sındırgı’nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem. Marmara depremini etkilemez' dedi.

Üşümezsoy'un açıklamalarından satır başları şöyle:

“Sındırgı’da işaret ettiğim depremin devamı, biraz daha güneydoğusuna doğru. 15. km bir fay kırılmıştı, güneye doğru gelen bir devamlılığı vardı. Sındırgı’nın 7-8 km güneydoğusundaki fay hattına doğru. Sındırgı’nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem. Ne anlama geliyor? 100 km’lik bir yüzey yırtılıyor yaklaşık olarak. 10-15 km daha yırtılma olmuştu. Burası artçıların güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemine doğru. Sındırgı’nın altında değil güneyine doğru, bundan büyük bir deprem beklemesinler.

Karadeniz’in açıklarında 3.9’luk bir deprem olmuştu. 23 Nisan’da kırılan faydan sonra stres açığa çıkınca bunları tetikliyor. Karadeniz’deki olan depremler ve kuzeye doğru artçılar değil, tetiklenen depremler. Marmara depremini etkilemez.

Geceyi dışarıda geçirmelerinden yana değilim, 6.1’lik fayın kırılmasıyla 10 km’lik bir kırılma kaldı, o faydaki kırılma bitti, yanacak orman kalmadı orda. Bu fayla ilgili rahat rahat uyuyabilirler. Şu an olan 4.2’lik deprem 6.1’lik depremin artçısı. Yeni yangında az yanan yerler yanıyor, bu gece artçılar olur ama 6.1’i aşacak bir deprem olmaz. En fazla 4.9’luk depremler gelir. Bu Sındırgı’nın dağlarına doğru bir kesiminde, 10 km daha güneyinde olabilir. Akhisar’dan Manisa’ya doğru giden hatta deprem fırtınası oluyor ama deprem olmuyor orda. Aynısı Simav’da geçerli, Simav’ın kuzeyinde depremler oldu ama o Simav’daki fay değil, oradaki de deprem fırtınası.”

NACİ GÖRÜR: HASARLI EVLERDEN UZAK DURUN

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür, şunları yazdı:

"Aktaş-Sındırgı/Balklesir’de bir deprem oldu.Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun"

OSMAN BEKTAŞ'TAN 4 İL İÇİN UYARI

Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Uşak Deprem Kümesi kanser gibi büyümeye devam ediyor. Deprem, 10 Ağustosta olan M 6,1 depreminin oluşturduğu artçı mikro deprem kümesi içinde gelişmiştir. Deprem güneydoğuya doğru ilerlesede UŞAK FAY BLOĞU bütünüyle gerilmeyle yüklenmiştir. Dikkat !

Gelecekte büyük bir deprem bu daire içerisinde kalabilir. Neden? UŞAK ve KÜTAHYA BLOKLARININ batısının M4 deprem kümesiyle gerildiğini belirtmiştik. Nitekim, Ekim M6,1 Sındırgı depremi bu daire içlerindeki mikro deprem kümesinde gelişti.

Bölgedeki gerilmeyle yüklenmiş fayların yerlerini gösterebilir. Kırılma eşiğinde olabilecek MANİSA-BALIKESÎR-UŞAK-KÜTAHYA illeri ve çevresindeki bu faylar 6-7 büyüklüğündeki depremlerle tetiklenebilir.

Arçıların uzun sürmesi, ana şokun beklenen hasarı yapmaması (yer ivmesinin düşük olması), faylarda akışkanların (sıcak su, diğer gaz) varlığı, deprem enerjisinin yavaşça boşalması ( subshear ) sonucudur. Tıpkı 2025 M6,2 Silivri depreminde olduğu gibi."

OKAN TÜYSÜZ: NAGAZAKİ ATOM BOMBASINA EŞDEĞİRDİR

Jeoloji Yüksek Mühendisi, Prof. Dr. Okan Tüysüz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6.1'lik depremin Nagazaki atom bombasına eşdeğer olduğunu belirtti.

Artçıların süreceğini belirten Tüysüz, ''Hasarlı binalara girmeyin'' uyarısında bulundu.

Prof. Tüysüz, ''Sındırgı yöresinde 10 Ağustos'tan bu yana 12 binden fazla deprem oldu. Bugünkü depremden sonra etkinlik uzun süre devam edecektir, sabır diliyorum. İnşallah can kaybı yoktur, yaralanan olmaz." dedi.

AHMET ÖVGÜN ERCAN: SINDIRGI'DA OLAN DEPREM İSTANBUL'U ETKİLEMEZ

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla değerlendirdi. Ercan, Sındırgı depreminin İstanbul'da beklenen depremi tetiklemeyeceğini belirterek, ''İstanbul’da en az 20-30 yıl bir deprem beklemiyorum. Marmara’da bir gerginlik yok.'' dedi.

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'ın paylaşımları şu şekilde:

Çok soru geliyor. Sındırgı‘da olan deprem 6 Şubat depreminin olduğu Gaziantep Adıyaman Kahramanmaraş Hatay Adana Elazığ Malatya’da herhangi bir tetikleme yapmaz.

İzmir’den çok sorular alıyorum. İzmir’deki yıkıcı deprem için beklediğimiz yer İzmir çukurun kuzey kıyısından geçen İzmir kırığıdır. Eğer burada bir deprem olursa Bornova Ovası’nda bir felaket olur aynı zamanda bayraklı‘da karşıyaka’da alaybeyde Çiğli‘de çok fazla etkileri görülür. O nedenle bu bölgelerde ivedi olarak yer yapı güvenlik belgesi Jeofizik ve inşaat mühendisleri tarafından çıkarılıp tapuya işletilmesi gerekir. Eğer bu adım atılırsa olumsuz bir İzmir ölümsüz bir Türkiye’yi ancak yaratabiliriz.

"ARTÇILAR 2-3 AY SÜRECEKTİR"

Edinilen bilgilere göre Sındırgı‘da daha önceki M6,1 depremde az orta hasar görmüş yapılardan en az 3-4 tanesi yıkılmıştır. Sındırgı‘da yapı yıkımları için eşik değer 6,2 dir. Ne var ki önceki depremde yapılar yorulduğu için yıkım eşik değeri aşağı inmiştir. Bu deprem olasılıkla sındırgı ile gelen ve kırığını kesim yerinde olmuştur artçı depremleri en az 2 ile 3 ay sürecektir. Bu depremin arkasından daha büyük bir depremin gelip gelmeyeceği konusuna söylemek bilimsel olarak mümkün değildir.

"İSTANBUL'DA 20-30 YIL BİR DEPREM BEKLEMİYORUM"

Bu arada Halk TV ile Sözcü TV’de konuşurken bir çok WhatsApp mesajı aldım. Bunları çok kısa olarak yanıtlıyım Sındırgı’da olan deprem ne İstanbul’u ne İzmir’i ne de Denizli’de deprem tetiklemez böyle bir şey söz konusu değildir. İstanbul’da en az 20-30 yıl bir deprem beklemiyorum Marmara’da bir gerginlik yok. Şu anda gergin gördüğüm yerler Midilli Dikili Foça Karaburun İzmir körfezi batı girişi, Gediz Kütahya arası, Sarıgöl Buldan Sarayköy Denizli, Muğla’da köyceğiz Ula Ören Bodrum İstanköy arası duyarlı gözüküyor. Ancak depremi bilmek demek depremin yerini büyüklüğünü ve zamanını söylemek demektir. Bilimsel kanıtlar olmadan şuralarda deprem bekliyorum demek doğrudur ancak yeterli değildir. Ben buraların deprem için gergin olduğunu söylemekle birlikte olabilecek depremin ne zaman olacağı konusunda bir bilgim yoktur. Birkaç gün Balıkesir Sındırgı ve Simav‘da bunun içinde olmak üzere depreme duyarlıdır oradaki yurttaşlarımızın eğer yapılarına güvenmiyorlarsa akşamleyin evlerine girmemesine şiddetle öneririm. Geçmiş olsun. Bir ülkede depremlerin olumsuz atlatılması için her yapı için yer-yapı güvenlik belgesinin çıkarılması bunun da tapuya işlenmesi gerekir. Yer yapı güvenlik belgesi uygun olmayan yerlerin kiralanmaz ve satılaamaz durumda değerlendirilmesi gerekir.

"40 KİLOMETRELİK BİR YER KIRILMIŞ GÖRÜLÜYOR"

M 6,1 lik depremin henüz kırık düzlemi çalışmaları yapılmamıştır. Ancak görünüş odur ki Sındırgı kırığı güneydoğuya doğru gelişmektedir. Önceki depremde yaklaşık 15 20 km bir kırık gelişmiş ve bu depremle de yine on beş’le 18 km uzunluğunda yer bir daha kırılmış olduğundan aşağı yukarı otuzla 40 kilometrelik bir yer kırılmış olarak görülüyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...