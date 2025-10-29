  1. Anasayfa
6.1'lik Balıkesir depreminin bilançosu açıklandı
Güncelleme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 80'i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasar aldığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi'nin 1. etap açılışına katıldı.

Bakan Kurum, törende yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası 3 bin 684 bağımsız birimin incelendiğini ifade ederek, 80'i konut 127 bağımsız bölümün depremde ağır hasar aldığını söyledi.

Sındırgı ilçesinde 531 konut inşa edildiğini belirten Bakan Kurum, "Sındırgı'da yaşanan depremden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sındırgı'da bir önceki deprem neticesinde ağır hasarlı olduğunu tespit ettiğimiz ve boşalttığımız 3 bina yıkıldı. Çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi. Şimdi tüm Sındırgı'da yapıları tekrar teker teker tarıyoruz. Şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi arkadaşlarımız inceledi ve 80'i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Çalışmalar neticesinde hızla gerekeni yapacağız. Halihazırda ilk depremin ardından temelini attığımız 531 konutun yapımına devam ediyoruz. İnşallah afet konutlarımız, sosyal konutlarımız ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızla yuvalarımızı afetlere dirençli hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

YIKILAN 4 BİNADAN 3'ÜNÜN ENKAZI KALDIRILDI

Depremin ardından yıkılan 4 binadan 3'ünün enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Kültür Caddesi üzerinde zemin katında kahvehane, beyaz eşya ve aksesuar dükkanları ile küçük bir kafenin yer aldığı 2 katlı iş hanının enkazı tamamen kaldırıldı. Şerif Paşa Caddesi'ndeki 3 katlı bina ile Akhisar Caddesi'ndeki 5 katlı Çetin Apartmanı'nın bulunduğu alanlarda da enkaz kaldırma işlemi sona erdi. Aynı cadde üzerinde bulunan 5 katlı Konak Apartmanı'nda ise çalışmaların sürdüğü, enkaz kaldırma işleminin gün içerisinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi. 

İHA

Etiketler murat kurum sındırgı deprem
