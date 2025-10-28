  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 6.1'lik depreme canlı yayında yakalandı!

6.1'lik depreme canlı yayında yakalandı! Korku dolu anlar

Güncelleme:

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depreme canlı yayın sırasında yaklanan bir yayıncının yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğünde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. İzmir’de yaşadığı öğrenilen bir yayıncı, internette yayın yaptığı esnada depreme yakalandı. Depremin şiddetiyle sallanan yayıncının panikle masanın altına saklanması kendi kamerasına yansıdı. Ana deprem sonrası sarsıntının bitmesinin ardından masanın altından çıkan yayıncının annesini aradığı ve "çok sallandık" dediği de görüldü.

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var!Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var!Haber
Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktıBalıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktıHaber

 

İHA

text-ad
Etiketler balıkesir sındırgı deprem canlı yayın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Barajlar kurudu, belediyeler su kuyusu açmaya başladı Barajlar kurudu, belediyeler su kuyusu açmaya başladı 6.1'lik Balıkesir depremi sonrası 4 il için korkutan uyarı 6.1'lik Balıkesir depremi sonrası 4 il için korkutan uyarı Çalışan anne ve babalara müjde: Doğum izni süreleri değişiyor Çalışan anne ve babalara müjde: Doğum izni süreleri değişiyor İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası baraj doluluk oranı belli oldu İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası baraj doluluk oranı belli oldu Balıkesir dün geceden beri beşik gibi sallanıyor: 4.8'lik bir deprem daha! Balıkesir dün geceden beri beşik gibi sallanıyor: 4.8'lik bir deprem daha! Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı F-35 beklerken Eurofighter geliyor! İmzalar atıldı F-35 beklerken Eurofighter geliyor! İmzalar atıldı Altın fiyatlarında rekor serisinin ardından düşüş serisi başladı Altın fiyatlarında rekor serisinin ardından düşüş serisi başladı Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 13 DEAŞ'lıya gözaltı kararı Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 13 DEAŞ'lıya gözaltı kararı
Yüz binlerce öğretmenin beklediği açıklama geldi Yüz binlerce öğretmenin beklediği açıklama geldi Kredi ve kredi kartı borçları için yeniden yapılandırma sinyali Kredi ve kredi kartı borçları için yeniden yapılandırma sinyali Adana'da sevgili dehşeti: Genç kadını başından vurarak öldürdü! Adana'da sevgili dehşeti: Genç kadını başından vurarak öldürdü! Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var! Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına yine vuracak Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına yine vuracak Deprem değil, korkusu öldürüyordu: Yaralıların sağlık durumu açıklandı Deprem değil, korkusu öldürüyordu: Yaralıların sağlık durumu açıklandı