6.1'lik depreme canlı yayında yakalandı! Korku dolu anlar

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depreme canlı yayın sırasında yaklanan bir yayıncının yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğünde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. İzmir’de yaşadığı öğrenilen bir yayıncı, internette yayın yaptığı esnada depreme yakalandı. Depremin şiddetiyle sallanan yayıncının panikle masanın altına saklanması kendi kamerasına yansıdı. Ana deprem sonrası sarsıntının bitmesinin ardından masanın altından çıkan yayıncının annesini aradığı ve "çok sallandık" dediği de görüldü.

İHA