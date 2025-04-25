6.2'lik deprem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü böyle salladı

Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yer alan kameraya yansıdı.

Silivri açıklarında 23 Nisan günü saat 12.49'da meydana gelen deprem, İstanbul'un tamamında etkili oldu. Depremin ortaya çıkardığı 13 saniye süren sarsıntı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kameranın depremin şiddeti ile yaşadığı sarsıntı yer alırken, köprü üzerindeki araçların ise depremden etkilenmeden yoluna devam ettiği görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün yaptığı açıklamada, köprülerde gerekli kontrollerin yapıldığını ve herhangi bir hasar olmadığını açıklamıştı.

DHA