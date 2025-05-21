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6.2'lik depremi bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması

6.2'lik depremi bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması
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İstanbul'da dün gece meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından uzmanlardan açıklama geldi.

İstanbul'da dün gece saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Büyükçekmece açıkları olan deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Uzmanlardan ise peş peşe açıklama geldi.

ÜŞÜMEZSOY: BİR FAYIN KIRILMASI HEMEN BİR SEFERDE BİTMEZ

23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi günler öncesinden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'daki son depremi değerlendirdi. 

24 TV’de konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Bir fayın kırılması hemen bir seferde bitmez. Burada az kırılmış yerler diğerlerini eşitlemek için ardı ardına gelir” dedi.

ERSOY: ARTÇI OLARAK KABUL EDİLEBİLİR

TGRT Haber canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise şunları kaydetti:

"4.0 büyüklüğündeki deprem hissedilebilir ama yıkıcı, hasar verici bir deprem değil. Bu bakımdan korkulacak bir şey yok. 23 Nisan'da yaşanan 6.2 ve 5.9'luk depremlerin yaşandığı Kumburgaz fayında yaşandı. Bu depremde ana şokun ardından yaşanan artçılar kabul edilebilir.

Buradaki enerji yavaş yavaş boşalıyor. Her gün 2-3 tane depremler olurken sayı azalıyor. Kumburgaz fayında enerji boşalımı rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. Ancak enerji boşalımı komşu faya aktarılır. Komşu faylarda bir hareketlilik yok. Spekülatif olur."

GÖRÜR: BU DEPREM KUMBURBAZ FAYI ÜZERİNDE

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde. 23 Nisan'dan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."

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Etiketler Şener Üşümezsoy istanbul deprem
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