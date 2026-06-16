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65 ilde düğmeye basıldı! Mali suç örgütlerine büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı kararı çıkarıldı

65 ilde düğmeye basıldı! Mali suç örgütlerine büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı kararı çıkarıldı
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İçişleri Bakanlığı, 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı.

Türkiye genelinde haksız kazanç sağlayan ve ekonomik istikrarı tehdit eden mali suç örgütlerine yönelik bugüne kadarki en kapsamlı operasyonlardan birine imza atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde tam 65 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Devleti ve vatandaşı milyarlarca lira zarara uğratan suç ağlarına yönelik operasyonda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin 'Tefecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik dolandırıcılık', 'Rüşvet, zimmet ve irtikap', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet', 'Edimin ifasına fesat karıştırmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Resmi ve özel belgede sahtecilik', '6114 sayılı Kanun'a muhalefet', '1219 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarını işledikleri tespit edildi.

DHA

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Etiketler suç örgütü tefecilik dolandırıcılık
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