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  3. 05 Mayıs 2020 16:00

66 bin askerin terhis tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs sebebi ile ertelenen askerlik işlemleri ile ilgili yeni takvimi açıkladı. Buna göre, terhis işlemleri 31 Mayıs'ta, celp işlemleri ise 5 Haziran'da başlayacak.

66 bin askerin terhis tarihi belli oldu
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Koronavirüs sebebi ile askerlik işlemlerinde yapılan kısıtlamalar kaldırılıyor. Askerlik görevi bir ay uzatılan ve silah altında bulunan 66 bin yükümlü, 31 Mayıs tarihinde terhis olacak. 53 bin kişi ise 5 Haziran'da celp işlemlerine başlayacak.

BEDELLİ ASKERLİK İŞLEMLERİ 20 HAZİRAN'DA

Bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

2020 yılı bedelli askerlik ücreti sene başında 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücreti ise 5 bin 261 euro olarak belirlendi.

31 ARALIK SON GÜN

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında bu yıl müracaat edecek yükümlülerin, 31 Aralık saat 18.00'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

BU KİŞİLER KAPSAM DIŞI

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

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