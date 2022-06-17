  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 67 milyon TL'lik vurgunda yeni görüntüler

67 milyon TL'lik vurgunda yeni görüntüler

67 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesine düzenlenen operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Hedefe aldıkları kişileri telefonla arayıp kendilerini hakim savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, iş kadını Nevra K.’yi 6 ay içerisinde 50 milyon lira dolandırmıştı. Yine aynı yöntemle Ceren A. isimli bir başka kadını da 1 milyon dolar dolandıran 43 kişilik çete, 4 ay süren operasyon sonucu çökertilmişti. Bir ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 43 kişilik dolandırıcı çetenin 36 üyesi gözaltına alınmıştı. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonun ardından kıskıvrak yakalanan 36 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DOLARLARI BÖYLE BOZDURDU
Öte yandan dolandırıcılık olayına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çete üyesi bir kadının kurbanından alınan dolarları bir döviz bürosunda bozdurduğu görülüyor.

İHA

Etiketler istanbul dolandırıcı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: ''Bu kısmı atlayalım isterseniz''
Burcu Özberk bikini sezonunu açtı
Transparan sütyen giyen Melisa Şenolsun kendini sansürledi
Bir seçim müjdesi daha: Bedelli affının detayları belli oldu
1 ay önce açılan Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı belli oldu
YSK, ''Erdoğan 3'üncü kez aday olabilir mi'' sorusuna bu yanıtla, yanıt vermedi
Afiyet olsun Türkiyem! Yerlisine yüzde 100, ithaline yüzde 153 zam geldi
Ünlü ekonomist ek zam sonrası asgari ücreti kuruşu kuruşuna açıkladı
Türkiye ve Norveç'ten ''kimlikle seyahat'' anlaşması! Ama tek taraflı
Motorine bir zam daha! Litresi 30 lirayı geçti