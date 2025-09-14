  1. Anasayfa
6'sı kırmızı bültenli 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 6 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 suçlunun yurt dışında yakalanarak, Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçluların izini titizlikle sürdüklerini belirtti. Yerlikaya, "İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle; 'Kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi olan M.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.S. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.C. isimli şahıs Azerbaycan'da, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya'da, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K. isimli şahıs Avusturya'da, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs' suçundan ulusal seviyede aranan M.B. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan A.A.D. isimli şahıs İrlanda'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

'TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR'

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Bakan Yerlikaya, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire başkanlıklarımızı, İstanbul ve Artvin il emniyet müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı. 

DHA

