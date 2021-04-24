7 aylık hamile öğretmen koronavirüse yenildi

İstanbul'da 39 yaşındaki hamile öğretmen Bilge K. koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 7 aylık bebeği de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da corona virüse yakalanan hamile öğretmen ve bebeği hayatını kaybetti. Ordu'nun Mesudiye ilçesi nüfusuna kayıtlı, 2 çocuk annesi, İngilizce öğretmeni Bilge K. (39) bir süre önce corona virüse yakalandı. İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki karantinaya alındığı evinde tedavi görürken sağlık durumu ağırlaşan K., Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 7 aylık hamile olan K., yaklaşık 15 gün hastanede tedavi gördü. Yoğun bakım servisindeki tedavisi sırasında önce karnındaki bebeğini kaybeden K., 1 saat sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bilge K. ve bebeği, Üsküdar'da toprağa verildi. DHA