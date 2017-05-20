7 bin Mehmetçik sınırda emir bekliyor

ABD’deki kritik görüşme sonrası operasyon kararlılığı netleşti. Suriye’de Tel Abyad ve Afrin ile Irak’ta Sincar’daki “terör noktaları” Türkiye’nin hedefinde. Bu süreçte TSK’nın operasyon hazırlıklarını tamamladığı, çoğu özel harekatçı ve komandolardan oluşan Suriye’deki 6-7 bin askerin operasyonlar için hazır beklediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinin ardından Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik atacağı adımlar atılmaya başlandı.



7 BİN ASKER HAZIR BEKLİYOR



ABD’deki heyetler arası görüşmede Washington yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) dediği YPG kontrolündeki bölgeleri aslında PKK’nın kontrol ettiği belge ve fotoğraflarıyla anlatıldı. Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör kamplarının bulunduğu ABD’li yetkililere iletilirken, bu noktalara operasyon yapılacağı, öncesinde Washington’un haberdar edileceği bildirildi. Bu süreçte TSK’nın operasyon hazırlıklarını tamamladığı, çoğu özel herakatçı ve komandolardan oluşan Suriye’deki 6-7 bin askerin operasyonlar için hazır beklediği öğrenildi.



BİRLİKLER SINIRA KAYDIRILDI



TSK, sınır ötesi harekat için hazırlıklarını tamamladı. Bazı birlikler sınır hattına kaydırıldı. Zırhlı araç ve mühimmat takviyesi yapılıyor.



Terör örgütünün konumlandığı bölgelere yönelik harekat planlarının da belirlendiği kaydedildi. Öte yandan çatışmasız bölgeler için Türkiye’nin fiili olarak bir müdahalesinin söz konusu olmayacağı muhaliflerin anlaşmaya uyması konusunda devreye girdiği ifade edildi. Ankara’nın özellikle Türkmen Dağı için Rusya ile görüşmelerini sürdürdüğü bu bölgenin Türkiye sınırı boyunca güvenli bölge olarak kabul edilmesi ve çatışma yaşanmaması konusunda kararlı bir tutum sergilendiği öğrenildi.

ABD’NİN STRATEJİSİ DEĞİŞEBİLİR



PKK/YPG’nin bu süreçte zayıflayacağını değerlendirdiklerini belirten bir güvenlik bürokratı “Ağır silahları olsa bile DEAŞ’la savaşırken çok kayıp yaşayacaklar. Ayrıca Türkiye sınırlarını güçlü tutmaya kilitlendi. Bu da bizi güçlü kılıyor. ABD’nin stratejisinin değişebileceğini de öngörüyoruz. Çünkü bölgedeki sosyoloji ABD’nin terör örgütüyle uzun süre devam edemeyeceğini de gösteriyor. YPG’nin sosyolojik karşılığı yok. ABD’nin kendi temsilcisi olarak bölgede YPG’yi bırakması gerçekçi değil” dedi.



