7 günde 172 okulda daha koronavirüs tespit edildi!

Eğitim Sen, Salgın Günlerinde Eğitim Raporu’nun beşincisini yayımladı. Buna göre, Covid-19 vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığı eğitim kurumlarına 172 okul daha eklendi. Böylece, Covid-19 görülen okul sayısı 479'a yükseldi.

Eğitim Sen'dn yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılının başlayacağı gün olan 21 Eylül tarihi yaklaştıkça okulların nasıl açılacağı, eğitimin nasıl devam edeceği ile ilgili tartışmalar artarak devam etmektedir. Salgının geldiği aşama, artan vaka ve vefat sayıları eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin kaygısını artırmakta, zihnini meşgul etmektedir. Son olarak Sağlık Bakanlığı’nın YÖK Başkanlığı’na üniversitelerin 2020-2021 sonbahar döneminde derslerin uzaktan yapılması önerisinde bulunması durumun ciddiyetini olduğu gibi ortaya koymaktadır" denildi.

"Eğitim Sen tarafından 26 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Covid-19 vakası görülen eğitim kurumlarının isimleri kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bugün de açıklamamızın ekinde 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren Genel Merkezimize ulaşan bilgileri paylaşacağız" ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar belirtildi:

Salgınla mücadele ve bu karanlık süreçten birlikte çıkabilmek için bilginin şeffaf paylaşımı kritik öneme sahiptir. Bilgiyi depolayarak veya olduğu gibi değil de yeniden yapılandırarak sunmak hegemonya kurmanın her dönemde aracı olarak kullanılmıştır. Eğitim Sen kendisine ulaşan bilgileri paylaşarak bilgiye sahip olmada eşitlik ve salgınla mücadelenin gerçek bilgi üzerine inşa edilmesini sağlamaktadır.

Sağlık temel bir haktır ve emekçiler başta olmak üzere eğitim kurumlarında salgının yayılmasından etkilenen tüm kesimlerin bilgiye dolaysız ulaşma hakkı vardır. Eğitim Sen eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin kendilerini doğrudan ilgilendiren bir konuda bilgiye ulaşma hakkına katkı sağlamaktadır.

"ÖNLEMLERİN YETERSİZLİĞİ AÇIK"

Eğitim Sen topluma karşı sorumluluğu olduğunu düşünen bir sendikadır. Salgına karşı eğitim kurumlarında alınan önlemlerin yetersizliği açıktır. Salgından etkilenen eğitim kurumlarının isimlerinin yayınlanması ile Eğitim Sen kamuoyunda farkındalık oluşturmakta, toplumsal duyarlılığı artırmaktadır. Bu şekilde sendikamız önlem alınması konusunda katkı sunmayı hedeflemektedir.

Eğitim Sen salgından etkilenen eğitim kurumlarının isimlerini yayınlayarak MEB ve Sağlık Bakanlığı ile bu iki bakanlığın il müdürlüklerini önlem alması gereken kurumlara işaret etmekte, odaklanılması gereken alanlara işaret etmektedir.

"Yüz yüze eğitime en kısa sürede başlanmasının hedeflenmesinin üzerinde geniş bir uzlaşı oluşmuş durumda" denilen açıklamada, "Ancak, salgının kısmi de olsa baskı altına alınamadığı, eğitim kurumlarında yeterli ve gerekli önlemlerin alınmadığı koşullarda bunun gerçekleşmesi mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.

"TEMEL SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİLMEYE ÇALIŞILMALIDIR"

Açıklama şöyle devam etti: "Okullarda yüz yüze eğitime başlanamazsa uzaktan eğitimin nasıl olacağı ise ayrı bir tartışma konusudur. Uzaktan eğitime erişim, yapılacak eğitimin içeriği, kullanılacak ders içerikleri, uzaktan eğitimle ilgili yapılacak düzenlemeler zaman kaybetmeden tartışmaya açılarak hızlıca en temel sorunlara çözüm üretilmeye çalışılmalıdır. Önümüzdeki günlerde sendikamız Eğitim Sen tüm bu konuları tartışmaya devam edecek, öneri ve eleştirilerini kamuoyu ile paylaşmayı sürdürecektir."

Açıklamada 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Covid-19 vakası görülen veya pozitif vakayla temaslıların çalışmalara katıldığı eğitim kurumlarının listesi de sıralandı. Eğitim Sen'in açıkladığı 172 okul şöyle:

Adana Seyhan Turhan Cemal Beriker İ.O.

Adana Yüreğir Hakkı Polat Kız İ.H.L.

Adıyaman Merkez Adıyaman A.L.

Adıyaman Merkez M.T.A.L.

Adıyaman Safvan A.İ.H.L.

Aksaray Gülağaç Demirci Atatürk İ.O.

Aksaray Gülağaç Mehmet Akif Ersoy İ.O.

Amasya Merkez Fatih İ.O.

Ankara Altındağ Cumhuriyet İ.O.

Ankara Altındağ Esenevler A.L.

Ankara Altındağ Karacaören O.O.

Ankara Altındağ Olgunlaşma Enstitüsü

Ankara Altındağ Tandoğan Şehit Mucip Arıgan O.O.

Ankara Altındağ Peyami Sefa İ.O.

Ankara Altındağ Peyamitepe İ.O.

Ankara Bala Atatürk M.T.A.L.

Ankara Çankaya Ankara Güzel Sanatlar Lisesi

Ankara Çankaya İlçe MEM

Ankara Çankaya T. T. Sosyal Bilimler Lisesi

Ankara Çankaya Namık Kemal O.O.

Ankara Çubuk Sabiha Şaşmaz İ.O.

Ankara Elmadağ Namık Kemal O.O.

Ankara Etimesgut Hasan Şükran Saruhan O.O.

Ankara Etimesgut Adil Erdoğan O.O.

Ankara Etimesgut Mehmetçik A.L.

Ankara Etimesgut Eryaman Şehit Ferhat Koç İ.O.

Ankara Etimesgut Şehit Hamza Yıldırım O.O.

Ankara Etimesgut Şehit Erhan Ar İ.O.

Ankara Etimesgut Şehit Ferhat Koç İ.O.

Ankara Etimesgut Şehit Mehmet Çetin İ.O.

Ankara Keçiören Ahmet Cevdet Paşa O.O.

Ankara Keçiören Danişment çiçekli O.O

Ankara Keçiören Esertepe M.T.A.L.

Ankara Keçiören Hacı Sabancı O.O.

Ankara Keçiören Hatice Hikmet Oğultürk M.T.A.L.

Ankara Keçiören Şehit Furkan Yayla (incirli) A.L.

Ankara Mamak Şehit Volkan Gürbüzer A.L.

Ankara Mamak Türközü Oğuzhan M.T.A.L.

Ankara Pursaklar Dede Korkut A.L.

Ankara Pursaklar Şehit Murat Düger O.O.

Ankara Sincan Ahmet Andiçen O.O.

Ankara Sincan Layıka Akbilek M.T.A.L.

Ankara Sincan Mehmet Akif Ersoy İ.O.

Ankara Sincan Özcan Sabancı M.T.A.L.

Ankara Sincan Nedret Arif İ.O.

Ankara Sincan İlksan TOKİ O.O.

Ankara Sincan Sincan A.L.

Ankara Yenimahalle Dr. Ufuk Ege Ana O.

Ankara Yenimahalle Şehit Polat Aydın O.O.

Antalya Gazipaşa Ahmet Tuncer İ.O./O.O.

Antalya Muratpaşa Antbirlik İ.O.

Balıkesir Bandırma A.L.

Balıkesir Erdek Halit Paşa İ.O.

Bilecik Merkez Edebali O.O.

Bingöl Merkez A.İ.H.L.

Bingöl Karlıova Ciligöl İ.O.

Bolu Gerede A.L.

Bolu Gerede M.T.A.L.

Burdur Tefenni M.T.A.L.

Bursa Gürsu Fazıl Hüsnü Dağlarca A.L.

Bursa Kestel Sınav Koleji

Bursa Mudanya M. Zeki Yazıcı O.O.

Bursa Mustafakemalpaşa Tepecik Şehit Ali Üzel İ.O./O.O.

Bursa Nilüfer İbrahim Uyar İ.O.

Bursa Orhangazi Orhangazi O.O.

Bursa Orhangazi Orhangazi Kız İ.H.L.

Bursa Orhangazi Ç.P.L.

Denizli Baklan Dağal İ.O.

Denizli Merkezefendi Hacı Ahmet Paralı İ. O.

Denizli Tavas Zeybekler Anadolu Lisesi

Diyarbakır Bağlar Yahya Kemal Beyatlı İ.O.

Diyarbakır Çermik İsmailçayırı İ.O./O.O.

Diyarbakır Çermik Konuksever İ.O.

Diyarbakır Çermik Çermik KVK A.L.

Diyarbakır Eğil Bahşiler İ.H.O.

Diyarbakır Kayapınar Hattat Hamit O.O.

Diyarbakır Kulp Atatürk İ.O.

Diyarbakır Yenişehir Ahmet Arif A.L.

Diyarbakır Yenişehir Fatih Özdil O.O.

Diyarbakır Yenişehir İbni Sina M.T.A.L.

Diyarbakır Yenişehir Olgunlaşma Enstitüsü

Diyarbakır Yenişehir Yüzbaşı Şehit Bahtiyar Er İ.H.O.

Erzincan Merkez Ertuğrul Gazi A.L.

Eskişehir Odunpazarı Eti Sosyal Bilimler Lisesi

Eskişehir Tepebaşı Şehit Murat Tuzsuz M. T. A. L.

Eskişehir Odunpazarı Plevne O.O.

Gaziantep Şahinbey Nesrin Mehmet İ.O.

Gaziantep Şahinbey Şehit Karayılan İ.O.

Giresun Espiye Güzelyurt O.O.

Giresun Merkez 24 Kasım Anaokulu

Isparta Hafız İbrahim Demiralay İ.O.

İstanbul Avcılar Avcılar A.L.

İstanbul Beşiktaş Sakıp Sabancı A.L.

İstanbul Çatalca Atatürk A.L.

İstanbul Esenyurt Ertuğrul Gazi O.O.

İstanbul Esenyurt Siteler O.O.

İstanbul Eyüp Eyüp Sultan O.O.

İstanbul Eyüp Feridun Tümer İ.O.

İstanbul Gaziosmanpaşa Gazipaşa İ.O.

İstanbul Kâğıthane Ahmet Buhan A.L.

İstanbul Kartal Atatürk İ.O.

İstanbul Pendik Abdullah Acar O.O.

İstanbul Şişli Kurtuluş O.O.

İstanbul Ümraniye Asiye Ağaoğlu A.L.

İstanbul Yenibosna Vali Recep Yazıcıoğlu O.O.

İzmir Bergama Zeytindağ Yılmaz O.O.

İzmir Gaziemir Mevlüt Aysun O.O.

İzmir Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin T.A.L.

İzmir Karşıyaka Mehmet Ali Lahur A.L.

İzmir Menemen Şehit Kemal O.O.

Karabük Safranbolu 15 Temmuz Şehitleri A. L.

Karaman Merkez Larende A.L.

Karaman Merkez Özel Eğitim Merkezi

Karaman Merkez Temizel Ünlü M.T.A.L.

Kayseri Melikgazi Hasan Polatkan İ.O.

Kayseri Melikgazi Demir Karamancı O. O.

Kayseri Melikgazi Yalçın Delikan O. O.

Kayseri Melikgazi Şehit Jandarma Üsteğmen Serkan Ciddioğlu O. O.

Kayseri Kocasinan Sabit Bozahmetoğlu O. O.

Kayseri Kocasinan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi

Kayseri Kocasinan Amet Baldöktü İ. O.

Kayseri Kocasinan Ahmet Erdem M.T.A.L.

Kayseri Hacılar Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi

Kırıkkale Merkez Çullu İ.O./O.O.

Kırıkkale Merkez Mehmet Akif Ersoy A.L.

Kırıkkale Merkez Özel Eğitim Meslek Okulu

Kırşehir Merkez Yusuf Demir BİLSEM

Kırşehir Merkez Yukarı Homurlu Köyü İ.O./O.O.

Kilis Merkez 15 Temmuz O.O.

Kocaeli Başiskele Gübretaş İ.O./O.O.

Kocaeli Derince Seka Çocukları M.T.A.L.

Kocaeli Gebze Necip Fazıl Kısakürek O.O.

Kocaeli İzmit Namık Kemal A.L.

Kocaeli Körfez Atatürk A.L.

Konya Cihanbeyli Karşıyaka O.O.

Konya Karatay Akçeşme İ.O.

Konya Kulu Şeyh Edebali İ.H.O.

Konya Selçuklu Zeki Altındağ İ.O.

Konya Seydişehir İhsan Tekin İ.O.

Malatya Battalgazi Cumhuriyet İ.O.

Malatya Battalgazi Kubilay A.İ.H.L.

Malatya Pötürge, Pazarcık O.O.

Malatya Yeşilyurt İlçe MEM

Malatya Yeşilyurt Yeşilyurt İ.H.L.

Malatya Yeşilyurt Sadiye Ünsalan O.O.

Malatya Yeşilyurt Selahattin Eyyubi İ.O.

Mersin Akdeniz Mehmet Dağlı İ.H.O.O.

Mersin Tarsus Fatih Sultan Mehmet O.O.

Mersin Tarsus Tarsus M.T.A.L.

Mersin Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası M.T.A.L.

Muş Merkez İMKB A.L.

Niğde Bor Halk Eğitim Merkezi

Niğde Bor Mehmet Güleç O.O.

Niğde Merkez Atatürk O.O.

Ordu Fatsa Halk Eğitim Merkezi

Ordu Fatsa Atatürk İ.O.

Samsun Çarşamba Gökçeçakmak O. O.

Sinop Boyabat Atatürk O.O.

Şanlıurfa Karaköprü Ali Baba İ.O.

Şanlıurfa Eyyübiye Şehit Abdülkadir Oğuz Anadolu İ.H.L.

Şanlıurfa Eyyübiye TOKİ Şehit Mehmet Uyar İ.O.

Şanlıurfa Haliliye Şehit Tanju Sakarya A.L.

Şanlıurfa Siverek Zübeyde Hanım M.T.A.L.

Trabzon Ortahisar Fatih A.L.

Van Edremit A.L.

Van Edremit TESKOMB Süphan İ.O./O.O.

Van Edremit Şehit Jandarma Yusuf Turgut İ.O./O.O.

Van İpekyolu Dumlupınar İ.O/O.O.

Van İpekyolu Vali Mithat Bey O.O.

Van Tuşba Güzin Dinçkök İ.O.

Yalova Çiftlikköy Mustafa Kemal A.L.

Zonguldak Kilimli Muslu İ.O.