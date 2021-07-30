7 ilde 21 noktada orman yangını devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da 6, Osmaniye'de 2, Antalya'da 4, Mersin'de 4, Muğla'da 3, Kayseri ve Manisa'da ise birer orman yangının sürdüğünü duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin bilgiler verdi.

42 YANGIN KONTROL ALTINDA, 21 NOKTADAN MÜCADELE SÜRÜYOR

Türkiye genelinde 28-29 Temmuz'da 21 ilde toplam 63 orman yangınının çıktığını aktaran Pakdemirli, bu yangınlardan 42'sini kontrol altına aldıklarını, 21 yangının ise devam ettiğini belirtti.

İşte yangın çıkan illerimizdeki son durum:

Adana'da 20 ayrı yangın çıktı, 14 yangın söndürüldü, 6 yangına müdahale sürüyor.

Osmaniye'de çıkan 4 yangından 2'si söndürüldü.

Antalya'da 10 yangın çıktı, yangınlardan dördü devam ediyor.

Mersin'de 7 yangından 4'üne ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Muğla'da çıkan 4 yangından 1'i söndürüldü.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yangına da ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

PAKDEMİRLİ: CANIMIZ YANIYOR

Pakdemirli, paylaşımında, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz" ifadelerini kullandı.