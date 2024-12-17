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7 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda örgüt üyesi yakalandı

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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilişkisi olan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin örgütün mahrem sorumluları tarafından gizlilik kurallarına riayet ederek sözde ders çalışma evlerine, kurum sınavlarına hazırlamak için yerleştirildikleri tespit edildi. Ayrıca aynı şüphelilerin haklarında ifade bulunduğu ve yapılan ankesör tespitlerinde periyodik ardışık arama kayıtları yaptıkları belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul merkezli 7 ilde aralarında gelir uzmanı, vergi müfettişi ve göç uzmanlarının da bulunduğu 19 kişiye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Etiketler fetö operasyon gözaltı
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