7 ilimizi sel götürecek, diğer illerimiz ise sıcaktan buharlaşacak

Meteoroloji'den yeni haftanın hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada 7 ilimizde sağanak yağışların beklendiği belirtirken diğer illerimizin ise kavuran sıcakların etkisi altında olacağı açıklandı. İşte haritalarla yeni haftanın hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Giresun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

10 - 16 Haziran tarihleri arası hava tahmin haritaları

10 Haziran Pazartesi hava tahmin haritası

11 Haziran Salı hava tahmin haritası

12 Haziran Çarşamba hava tahmin haritası

13 Haziran Perşembe hava tahmin haritası

14 Haziran Cuma hava tahmin haritası