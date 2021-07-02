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7 PKK'lı terörist daha öldürüldü

7 PKK'lı terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Etiketler tsk asker msb pkk terör terörist mehmetçik
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