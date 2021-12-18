7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
"Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!"
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