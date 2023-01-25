7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li Terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz sürüyor, sürecek!
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