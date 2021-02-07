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SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
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  3. 07 Şubat 2021 20:40

7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, koronavirüs nedeniyle 112 kişi daha vefat etti, 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi.

7 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat koronavirvüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1317 oldu, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

COVID-19'DA HAFTALIK DURUM

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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