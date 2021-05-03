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7 terörist daha etkisiz hale getriildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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