7 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.