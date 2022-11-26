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7 terörist daha öldürüldü

7 terörist daha öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi. 

Etiketler tsk asker mehmetçik operasyon pkk terör terörist
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