7 ülkenin devlet filosunda !

Türkiye’nin yeni Başkanlık uçağı, artık bir Jumbo Jet. VIP Boeing 747-8, 7 ülkenin devlet filolarında kullanılıyor. 76 koltuklu uçak, Cumhurbaşkanı’nın daha fazla iş insanı ile seyahatine imkân verecek.

747-8, dünyanın dört bir yerine duraksız uçabiliyor. Katar Emiri’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi ve Türkiye’ye olan hayranlığı nedeniyle hediye ettiği uçak boyama işleminden sonra hizmete girecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni Başkanlık uçağı Jumbo Jet diye bilinen son nesil VIP Boeing 747-8, verilen TC-TRK tescil kodu ile hükümet filosuna katıldı. Türk Hava Yolları’nın (THY) Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki HABOM tesislerine getirilen uçak hükümet filosundaki diğer uçaklar gibi boyanmak üzere hangara alındı. Katar Emiri Temim bin Hamed es Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi ve Türkiye’ye olan güveni ile bu uçağı hediye ettiği resmen açıklandı.

NEDEN UZUN UÇARAK GELDİ

Uçak önce Doha’dan teslim alındı. Sonra VIP uçaklarının önemli bakım üslerinin olduğu İsviçre-Basel’de incelendi. VIP Boeing 747-8, İsviçre’nin Basel şehrinden önceki gün havalandı. Normalde en fazla 3 saat sürecek yolculuk 8 saatte tamamlandı. Uzun uçuşun nedeni, uçağın sistemlerinin havada test edilmesiydi. Güneybatı yönünde uçan 747-8, okyanusa çıktıktan sonra kuzeye açıldı. İngiltere üzerinden dönerek tekrar Avrupa hava sahasına girdi ve İstanbul Sabiha Gökçen’e indi. Uçak burada pistin diğer tarafında bulunan THY Teknik’in HABOM tesislerine alındı. Sistemlerinde güncellemeler yapıldı, güvenlik donanımları Türk pilotlar tarafından da denendi.

Dört General Electric motorlu uçakta 2 yatak odası, 2 özel salon, 1 toplantı odası ve bir de sağlık bölümü bulunuyor. 76 yolcu ve 18 kişilik ekibin yer alabileceği uçak bugüne kadar sadece 436 saat uçmuş ve 200 iniş kalkış yapmış. Yani neredeyse hiç kullanılmamış. Üstelik 436 saatlik uçuşta uçağın hiç arıza yapmamış olması ve bütün sistemlerinin defalarca denenmesi güvenilirliğini de arttırıyor.

PİLOTLAR 777 FİLOSUNDAN

Boeing’in ABD Washington Eyaleti’ndeki Seattle kenti Everett bölgesindeki Boeing fabrikasındaki imalat hattından özel jet standartlarında 2012 yılında çıkan uçak, San Antonio’ya gitti. Burada ‘Very VIP’ olarak adlandırılan standartlarda kabini özel jet haline getirildi. Uçak 2014’te Katar Emirliği’ne teslim edildi. 16 bin kilometreden fazla uçabilen son nesil Jumbo Jet uçuş sırasında 13 bin metrenin de üzerine çıkıyor.

Geçtiğimiz ay THY, bu uçakta görev yapacak pilotları belirledi. Ekip benzer kokpite sahip olmaları nedeniyle 777 filosundan seçildi. Simülatör ve yer eğitimlerini tamamlayan pilotlar yurda döndü.

VIP 747-8 KULLANICILARI

VIP 747-8’ler bugüne kadar toplam 11 adet sipariş aldı. Kullanıcıları ise Katar (3 uçak), Brunei Sultanlığı, Kuveyt, Fas, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri...

Ayrıca adı açıklanmayan Hong Konglu bir işadamı da 747-8 siparişi verdi. Son iki uçak ise ABD hükümetine ait.

‘AIR FORCE ONE’ OLACAK

ABD başkanları, 747’nin 200 serisini kullanıyor. Bu uçaklar önümüzdeki yıllarda 747-8 ile değiştirilecek. Geçtiğimiz temmuz ayında yapılan anlaşma ile 2 uçağa ABD hükümeti 3,8 milyar dolar ödeyecek. Uçaklar özel modifikasyondan geçirilip teslimatı 2024 sonunda yapılacak. ABD Başkanlarının uçtuğu uçaklar ‘Air Force One – Hava Kuvvetleri 1’ olarak adlandırılıyor.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum kalkış ağırlığı: 447,7 ton

Yakıt kapasitesi: 197 ton

Menzili: 16 bin 436 km

Maksimum hız: 914 km/saat

Uçuş tavanı: 13 bin 100 metre

Fiyatı: 215 milyon dolar