70 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi tutuklandı

Adana'da depremde yerle bir olan ve 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı 14 katlı apartmanın müteahhidi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 14 katlı apartman da yerle bir oldu.

Enkaza dönen binadan 70 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Binanın müteahhidi Hasan A.'nın, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi.

KKTC’DE YAKALANDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılan Hasan A., KKTC'de gözaltına alındı. Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen A., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince dün Adana’ya getirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Hasan A., adliyeye sevk edildiği sırada ‘Mukedderat’ sözünü yineleyip, "Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise “Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana’daki tüm binalar hasar gördü” cevabını verdi. A., Adana Adliyesi’nde hakim karşısına çıkacak.

TUTUKLANDI

Adana'nın Çukurova ilçesinde yerle bir olan ve 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtilen Hasan A. Apartmanı'nın müteahhidi Hasan A. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, diğer yıkılan binaların mütehahhitleriyle ilgili soruşturmanın da devam ettiğini bildirdi.

DHA