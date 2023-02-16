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70 liraya çorba satan işletmenin önünde ücretsiz çorba ikram edildi

70 liraya çorba satan işletmenin önünde ücretsiz çorba ikram edildi
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye, 70 liradan çorba satan işletmenin kapısında depremzedelere 24 saat sıcak çorba ikram edince, işletme çorbanın fiyatını 5 TL'ye düşürdü.

Adana- Gaziantep otoyolundaki bir dinlenme tesisi, depremzedelere bir tabak çorbayı 70 TL'ye satınca sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bunun üzerine Adana'nın Ceyhan Belediyesi ekipleri, işletme denetim yapıp uyarılarda bulundu. Ticaret Bakanlığı da 1 milyon 860 bin TL cezai işlem uyguladı. Bunun üzerine işletme çorbayı 25 TL'ye düşündü. Ceyhan Belediyesi denetimin ardından dinlenme tesisinin girişinde 24 saat esasıyla afet bölgesinden gelen vatandaşlara sıcak çorba, ekmek, su, sandviç, meyve suyu ve kek gibi birçok ikramda bulunmaya başladı. Bu kez çorba fiyatını 5 TL'yi düşüren işletme, parası olmayanlara da ücretsiz servis etmek zorunda kaldı.

FIRSATÇILIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ

Depremzedelere ücretsiz ikramda bulunan ekipleri ziyaret eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “İyi niyetimizi suistimal edenlere, halkımızın acısı üzerinden fırsatçılık yapmaya kalkışanlara karşı da kanunun bize verdiği yetkilerin tümünü kullanacağız. Hiç kimsenin zaten acılı milletimizin daha fazla canını yakmasına izin vermeyeceğiz. Fırsatçılığa asla göz yummayacağız. Aziz milletimizin canını yakan kim varsa karşısında da duracağız” diye konuştu. 

Depremzedeye 70 TL’ye çorba satan işletmeye rekor cezaDepremzedeye 70 TL’ye çorba satan işletmeye rekor cezaGüncel

 

DHA

Etiketler adana ceyhan depremzede çorba
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