70 milyonluk gölet kaderine terkedildi !

Elazığ'ın Baskil ilçesi merkez köylerinden Eski Baskil ve İçlikaval’daki göletler için yaklaşık 70 milyon harcandı. Ancak Eski Baskil’deki 2 yılda bitmesi gereken 22 milyon maliyetli Odabaşı göleti 7 yılda tamamlanamadı. Tamamlanması içinse 6 milyona daha ihtiyaç var. Yaklaşık 48 milyon lira harcanarak yapılan İçlikaval’daki göletinde ise membranının (Su yalıtım malzemesi) delinmesi nedeniyle gölette bir damla su kalmadı.

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Eski Baskil ve İçlikaval'daki göletler için yaklaşık 70 milyon harcandı. Fakat, her iki gölet de halkın kullanımına sunulamadı. 2 yılda bitmesi gereken Eski Baskil'deki gölete yaklaşık 22 milyon harcandı ama hala tamamlanamadı. Yaklaşık 48 milyon lira harcanan İçlikaval'daki göletinde ise membranının (su yalıtım malzemesi) iki kere delinmesiyle gölette bir damla su kalmadı. Yani 70 milyon harcanan her iki proje hala hizmete sokulamadı. Konuyla ilgili konuşan Eski Baskil ve İçlikaval köyü muhtarları, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün Baskil'de yaşanan sorunlara kayıtsız kaldığını ve çiftçilerin kaderlerine terk edildiğini söyledi.

“GÖLETİMİZ 7 YILDA BİTİRİLEMEDİ”

Odabaşı göletinin inşasına 2011 yılında başlandığını belirten Eski Baskil köyü muhtarı Celal Aydın, inşaatın 6 yıldır devam ettiğini söyledi.

Aydın şöyle konuştu; “Buraya ilk yüklenici firma geldiğinde çiftçilerimiz o kadar ki istekliydiler ki, kamulaştırma yapılmadan bütün arazilerini bu firmaya açtılar. Bu gölet çalışmasının yüzde 70'i tamamlanmış. Cumhurbaşkanımız yüzde 70'i tamamlanmış olan bütün projelerin bitimi için geçmişte vermiş olduğu bir talimatı var. Yalnız bizim vekillerimiz bu talimatı duymamazlıktan geliyorlar, bunun üzerine gitmiyorlar. Şuan Tunç isimli bir taşıyıcı şirket bu gölet çalışmasını yürütüyor. Sıkıntımız büyük. Bu yılda ödeneğimiz yok, ödenek olmadığı için şuanda çalışma yürüten taşıyıcı firmanın da bırakıp gideceğini söylüyor. Devlet Su İşleri yetkilileri bizlere söz veriyorlar ancak bu sorunumuzla bir türlü ilgilenmiyorlar ve bizi kaderimizle baş başa bırakmışlar” diye konuştu.

“BU PROJEYE 6 MİLYON ÖDENEK LAZIM”



Gölet projesinin bitmesi için 6 milyon lira ödeneğe ihtiyaç olduğunu söyleyen Aydın, “Bu projeye 6 milyon gibi bir ödeneğin çıkmasıyla burası su tutumuna hazır olacak. 6 milyon devletimiz için çok cüz’i bir miktar. Bu ödeneğin bir an önce çıkmasını istiyoruz. Bu gölet Odabaşı, Eski Baskil, Mustafa Demirel dâhil 5300 dönümlük bir arazı bu göletten yararlanacak. Baskil Ak Partiye yüzde 80 gibi çok yüksek bir oyla destek veriyor ancak Ak Partili siyasiler bizlere destek olmuyorlar. Ben tüm Ak Partili milletvekilleriyle konuştum ama hiçbirisi verdiği sözleri tutmadılar” şeklinde konuştu.

“GÖLETİMİZDE SU TAŞKINLARIN MEYDANA GELDİ”

İçlikaval köyü muhtarı Ahmet Elmas ise, “İçli Kaval göletinin membranının (Su yalıtım malzemesi) delinmesinden dolayı taşkınların meydana geldiği söyleyerek şöyle konuştu; “İçli Kaval göleti 2014 yılında yapıldı ancak 2 kere membran delindi. Membranın delinmesinden dolayı su taşkınları meydana geldi ve su olduğu gibi dışarıya aktı. Şuan göletimizde bir damla su yok. Göletin zeminini betondan yaptıkları için sızmalar meydana geliyor. Bu göletten çiftçilerimiz bir verim alamıyor. Göletin zeminini kirli topraktan yapsalardı böyle bir sorun yaşanmazdı. Göleti destekleyen taşlarda çatlamalar var bu yaz bizim için çok zor geçiyor. Bu konuyla ilgili DSİ Bölge Müdürümüzle görüşmek istedim ancak şehir dışında olduğu için görüşemedim. Oradaki yetkililer telefon numaramı aldılar ama bir geri dönüş olmadı”

“BU SORUNUN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASINI İSTİYORUZ”

Köy sakinlerinden Fevzi Elmas, “Köylüler olarak devlet büyüklerimizden rica ediyoruz köyümüzde yaşanan bu sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz'' dedi.

“VATANDAŞLARI KÖYLERE BÖYLE Mİ TEŞVİK EDECEKLER?”

Göletin membranlarının iki kere yırtıldığını söyleyen Ekrem Elmas ise, “Ben 35 senedir Bursa'da oturuyordum bu göletin çalışmalarının başlamasından dolayı burada 16 dönümlük ekim yaptım. 150 bin lira değerinde ev yaptım ve buraya yerleştim. Ancak iki sefer aynı hatalar sonucunda membranlar deliniyor. Herkesin hayalleri suya düştü. Vatandaşları böyle mi memleketlerine dönmeye teşvik edecekler?'' şeklinde konuştu.