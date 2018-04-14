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  3. 14 Nisan 2018 16:36

70 yıllık sır ortaya çıktı ! Mezarlar açılıyor

Aydın'da hayatı boyunca kuzeni olarak bildiği kişilerin resmi kayıtlarda kardeşi çıktığını gören vatandaş mahkemeye başvurdu.

70 yıllık sır ortaya çıktı ! Mezarlar açılıyor
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Aydın’ın Karacasu ilçesinde hayatı boyunca kuzeni olarak bildiği kişilerin resmi kayıtlarda kardeşi olduğunu gören vatandaş mahkemeye başvurdu. Bir yıldır devam eden mahkemenin karar verebilmesi için açılan 6 ayrı mezardan DNA örnekleri alındı.
 
Edinilen bilgilere göre, Karacasu ilçesine bağlı Tekeliler Mahallesi’nde yaşayan Recep Onaca (70) isimli vatandaş bir yıl önce veraset ilanı çıkartmak için mahkemeye gitti. Onaca, işlemlerin sonucunda hayatı boyunca teyze çocukları olarak bildiği Süleyman Onar ve Hatice Bodur'un anneleri aynı, babaları ayrı üvey kardeşleri olduğunu öğrendi.

 Recep Onaca ile yıllar önce vefat eden Süleyman Onar ve Hatice Bodur'un çocukları, kendilerine ait miras işlemlerinde sorun yaşamaları üzerine nüfus kaydının iptali için mahkemeye başvurdu.

Hakim DNA'ların incelenebilmesi için 1940'lı yıllarda vefat eden Mehmet ile Hatice Sevinç çiftinin ve çocukları olan 1985'te vefat eden Emine Sevinç (Onar), 1965'te vefat eden Huri Sevinç (Onaca), 1994'te vefat eden Süleyman Onar ve 1986'da vefat eden Hatice Onar’ın (Dobur) mezarlarının açılmasına karar verdi. Aynı sülaleden iki aileye ait olan, gömülme tarihleri 30 ile 60 yıl öncesine dayanan 6 mezar savcılık kararı ile hakim ve jandarma nezaretinde açıldı. Mezarlardan alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

“Ablasının kimliğiyle evlenmiş”

Karışıklığın, 1920'de doğan Emine Sevinç (Onar) evlenirken kendi kimliği olmaması nedeniyle kardeşi Huri Sevinç’in (Onaca) kimliğini kullanarak Mehmet Onar’la evlenmesinden kaynaklandığı öğrenildi. Emine Onar'ın çocukları Süleyman Onar ve Hatice Onar da Huri Onaca'nın üzerine kaydedildi. Bu nedenle Emine Onar'ın çocukları Süleyman Onar ile Hatice Dobur'un Huri Onaca'nın üzerine geçmesinin iptali için dava açıldı. Bu sayede vefat eden Süleyman Onar ile Hatice Dobur'un çocukları ve Recep Onaca ve kardeşinin eşinin yaşadığı sorunlar çözüme kavuşacak.

İHA

mezar , kuzen , kardeş
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