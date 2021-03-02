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71. Berlin Film Festivali online olarak başladı

71. Berlin Film Festivali online olarak başladı

71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin ilk bölümü başladı. 15 filmin yarıştığı festivalde "Altın Ayı" ödülüne layık görülecek film, 5 Mart Cuma günü açıklanacak.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl korona virüsü salgını önlemleri sebebiyle iki bölüm halinde düzenlenecek olan 71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) çevrimiçi bölümü başladı. Festivalin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, etkinliğin 1-5 Mart tarihlerinde gerçekleşecek ilk bölümünde, sektör temsilcileri filmleri çevrimiçi olarak izleyebilecek.

Uluslararası Berlin Film Festivali'nin ilk bölümünde Covid-19 tedbirleri nedeniyle basın toplantıları ve kırmızı halı etkinlikleri yapılmayacak. 15 filmin yarıştığı festivalde "Altın Ayı" ödülüne layık görülecek film, 5 Mart Cuma günü açıklanacak.

İKİNCİ BÖLÜM 9 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

71. Berlinale’in ikinci bölümü ise 9-20 Haziran’da yapılacak. Festivalin bu bölümü seyircilere açık olacak ve "Altın Ayı" ile "Gümüş Ayı" ödüllerinin verileceği tören de bu bölümde yer alacak.

 

Bu yıl, 59 ülkeden 166 filmin izleyiciyle buluşacağı festivalin "Panorama" bölümünde, yönetmen Ferit Karahan’ın "Okul Tıraşı" filmi gösterilecek.

 

Etiketler 71. Berlin Film Festivali almanya koronavirüs uzaktan online
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