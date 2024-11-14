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73 ilde büyük operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

73 ilde büyük operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 1780 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen ’Narkoçelik-48’ operasyonlarında 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" dedi.

Zehir tacirlerinin vatandaşların sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ettiğine dikkati çeken Bakan Yerlikaya, gençleri uyuşturucudan uzak tutmanın herkesin ortak görevi olduğunu belirtti. Yerlikaya, uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili vatandaşların şüphelendiği durumlarda 112 Acil Çağrı hattını araması gerektiğini de aktardı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 4 bin 450 ekip, 11 bin 125 personel, 14 hava aracı ve 42 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Bursa, Manisa, Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Elazığ, Muğla, Sakarya, Osmaniye, Denizli, Aydın, Sivas, Kastamonu, Malatya, Nevşehir, Van, Hatay, Niğde, Eskişehir, Adıyaman, Kilis, Tekirdağ, Trabzon, Batman, Giresun, Isparta, Zonguldak, Mardin, Afyonkarahisar, Çorum, Düzce, Şırnak, Uşak, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kırıkkale, Kırklareli, Rize, Sinop, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Edirne, Yalova, Bingöl, Iğdır, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bolu, Karabük, Kütahya, Tokat, Yozgat, Artvin, Bilecik, Bitlis ve Siirt olmak üzere 73 ilde ’Narkoçelik-48’ operasyonları düzenlendi."

Etiketler İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya narkoçelik
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