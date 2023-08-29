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74 gündür kayıp olan Korhan Berzeg'in köpeği bulundu

74 gündür kayıp olan Korhan Berzeg'in köpeği bulundu
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Uzun yıllar ABD'deki Dünya Bankası'nda görev alan ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran günü köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. 74 gün sonra Berzeg'in doberman cinsi köpeği Armutlu köyü yakınlarında sağ bulundu.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu kırsal mahallesinde sabah yürüyüşüne çıkan Ekonomist Korhan Berzeg ve köpeği Tina'nın kaybolmasının ardından 70 günü aşkın süre geçti. Köpek Tina ve Korhan Berzeg'ten haftalarca haber alınamazken, bugün köpek Tina Armutlu köyü yakınlarında bulundu. Köy sakinleri Tina'yı alıp köye getirdi. Jandarma ekipleri arama tarama çalışmalarına hız verdi.

Etiketler Korhan Berzeg köpek kayıp
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