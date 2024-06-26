75 gün sürecek çalışma başladı, E-5'te yoğunluk oluştu
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Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde bugün başlayan 75 günlük yenileme çalışmasının ilk gününde E-5'te yoğunluk oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde bugün başlayan yenileme çalışmaları bugün başladı.
Yenileme çalışmalarının ilk gününde E-5'te yoğun araç kuyrukları oluştu.
75 gün boyunca sürecek çalışmalar kapsamında Ankara ve Edirne istikametlerinde 4 şerit trafiğe kapatıldı.
Yoğunluk özellikle D-100 Karayolu ve Edirne istikametinde hissedildi.
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