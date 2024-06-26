  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 75 gün sürecek çalışma başladı, E-5'te yoğunluk oluştu

75 gün sürecek çalışma başladı, E-5'te yoğunluk oluştu

75 gün sürecek çalışma başladı, E-5'te yoğunluk oluştu
Güncelleme:

Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde bugün başlayan 75 günlük yenileme çalışmasının ilk gününde E-5'te yoğunluk oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde bugün başlayan yenileme çalışmaları bugün başladı.

Yenileme çalışmalarının ilk gününde E-5'te yoğun araç kuyrukları oluştu.

75 gün boyunca sürecek çalışmalar kapsamında Ankara ve Edirne istikametlerinde 4 şerit trafiğe kapatıldı.

Yoğunluk özellikle D-100 Karayolu ve Edirne istikametinde hissedildi.

Etiketler e-5 yoğunluk 75 gün
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Türkiye'nin ''şifa'' çeşmesi İşte Türkiye'nin ''şifa'' çeşmesi Dün rahatsızlanan Bahçeli, Erdoğan'la bir araya geldi Dün rahatsızlanan Bahçeli, Erdoğan'la bir araya geldi Survivor All Star aşıkları nikah masasına oturuyor Survivor All Star aşıkları nikah masasına oturuyor Montella'dan A Milli Takım'da Çekya maçı için sürpriz 11 Montella'dan A Milli Takım'da Çekya maçı için sürpriz 11 Okulda taciz skandalı: 26 yıllık memur açığa alındı Okulda taciz skandalı: 26 yıllık memur açığa alındı ''Donaaat, donat... Sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan'' Pelin'den Esra Ezmeci'ye olay itiraflar ''Donaaat, donat... Sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan'' Pelin'den Esra Ezmeci'ye olay itiraflar Ülkü Ocakları İl Başkanı Ayşe Ateş'i tehdit etti Ülkü Ocakları İl Başkanı Ayşe Ateş'i tehdit etti Çanakkale'nin derinliklerinde vahşet: Dalgıcın karşılaştığı manzara şoke etti Çanakkale'nin derinliklerinde vahşet: Dalgıcın karşılaştığı manzara şoke etti Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Fırtına, sağanak yağış ve kavurucu sıcak bir arada Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Fırtına, sağanak yağış ve kavurucu sıcak bir arada Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı: Assos kapatıldı Çanakkale'de korkutan yangın: Alevler antik kente sıçradı: Assos kapatıldı
Survivor Nefise Karatay'dan lezbiyen yorumlarına ilk yanıt Survivor Nefise Karatay'dan lezbiyen yorumlarına ilk yanıt Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?'' Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?''