  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 76 ilde kaçak telefon operasyonu

76 ilde kaçak telefon operasyonu

76 ilde kaçak telefon operasyonu

76 ilde cep telefonu kaçakçılığına yönelik operasyonda 86 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yurt dışından temin edilen cep telefonlarının yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği tespit edildi. Kuryeler vasıtasıyla iş yerlerine dağıtılan telefonların, Türkiye'de kayıtlı eski model cep telefonlarının 'IMEI' bilgileri kopyalanarak kullanıma hazır hale getirildiği ve daha sonra piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Bu kapsamda, devleti vergi kaybına uğratan ve vatandaşların mağdur olmasına neden olan kaçakçılık suçunu işledikleri belirlenen 86 şüpheliye yönelik 76 ilde eş zamanlı 'Sinyal' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 341 adreste arama yapılırken, çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

DHA

Etiketler kaçak telefon operasyonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
BİM'in 2 Kasım salı aktüel ürünler kataloğu
Ünlü meydanda rezalet! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren fenomen tutuklandı
Koronavirüs aşılarının güncel ''bağışıklık'' oranları açıklandı
Benzin istasyonlarında gece yarısı ''zam'' kuyruğu
Kritik enflasyon açıklamasına 1 kala dolar, euro, sterlin, altın ve gümüşte son durum
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı: ''Cumhurbaşkanı adayı açıklandığında herkes susacak''
Polis baskınında bulundu! Polisler bile ne yapacağını şaşırdı
Akşener'den sonra Başbakanlığa bir talip daha!
Sıfır km araçlar alev alev yandı: Milyonluk zarar
TÜİK'in yarın açıklayacağı enflasyon oranı sızdı: Eyvah ki ne eyvah!