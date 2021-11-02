76 ilde kaçak telefon operasyonu

76 ilde cep telefonu kaçakçılığına yönelik operasyonda 86 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yurt dışından temin edilen cep telefonlarının yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği tespit edildi. Kuryeler vasıtasıyla iş yerlerine dağıtılan telefonların, Türkiye'de kayıtlı eski model cep telefonlarının 'IMEI' bilgileri kopyalanarak kullanıma hazır hale getirildiği ve daha sonra piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Bu kapsamda, devleti vergi kaybına uğratan ve vatandaşların mağdur olmasına neden olan kaçakçılık suçunu işledikleri belirlenen 86 şüpheliye yönelik 76 ilde eş zamanlı 'Sinyal' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 341 adreste arama yapılırken, çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

DHA