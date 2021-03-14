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78 yaşındaki adamı öldüren 5 kişi adliyeye sevk edildi

Kilis’in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki adamı darp ederek öldürdükleri iddia edilen 5 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından 2 Mart'ta Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat’ın (78) darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışma sonucu O.C., O.C, Ö.Y., E.K. ve C.Y. adlı şüpheliler yakalandı.

PARA İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER
Hastane ve adliye çevresinde jandarma komando birlikleri geniş güvenlik önlemi alırken, yaşlı adamı para için öldürdükleri iddia edilen 5 zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Faili meçhul olay bırakmayan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT’ın kısa sürede cinayeti çözmesi, Musabeyli ilçesinde memnuniyetle karşılandı.

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